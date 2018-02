Elezioni, tensioni e cortei: città blindate nel timore di violenze

"Io non posso che richiamare tutti al fatto che le piazze sono libere per manifestare ma non per la violenza. Quindi sì alle manifestazioni politiche e alle idee, ma no alla violenza". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro al Palazzo delle Stelline dedicato al civismo in politica, parlando della giornata di mobilitazione, con cortei e manifestazioni, che sta vivendo la città. "Ci siamo preparati bene alla giornata di oggi. È più una responsabilità di prefetto e questore ma io sono molto vicino a loro - aggiunge il primo cittadino -. Abbiamo lavorato insieme e siamo in costante contatto".