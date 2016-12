Ecco Diadema, Costa Crociere dimentica la Concordia varando la nuova ammiraglia

L'hanno già soprannominata "Regina del Mediterraneo". Costa Diadema, 15° unità della flotta di Costa Crociere, è la nuova ammiraglia della compagnia, lanciata per voltare pagina, tre anni dopo la tragedia della Concordia. Lunga 306 metri, larga 37, alta 69 dalla linea di galleggiamento, 132.500 tonnellate e 1862 cabine in grado di ospitare quasi 5.000 passeggeri, la Costa Diadema è la nave battente bandiera italiana più grande mai costruita.

La nave è stata costruita in due anni negli stabilimenti Fincantieri di Marghera. Un investimento di 550 milioni di euro e l'impegno di 1.000 addetti del cantiere, 2.500 dell'indotto e 400 imprese per l'allestimento degli interni, hanno consegnato una nave in grado di viaggiare a una velocità da crociera di 20 nodi e massima di 22.5 nodi.



La crociera inaugurale è prevista il primo novembre da Trieste a Dubrovnik, poi Corfù, Malta, Napoli, per terminare il 7 Novembre a Genova, dove la nuova ammiraglia sarà battezzata nel porto la sera del giorno stesso.