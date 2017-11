Donne e motori, le automobiliste causano meno incidenti degli uomini

Donna al volante pericolo constante? Stando ai dati, mai motto fu più falso. Gli incidenti causati da automobiliste sono infatti molto meno di quelli con responsabilità maschile, ma nonostante questo, e sebbene rappresentino quasi il 51,5% della popolazione residente in Italia, sono intestati al sesso femminile solo il 46,12% dei veicoli circolanti in Italia. A stabilirlo è un'indagine svolta da Facile.it, che ha evidenziato anche come, in alcune regioni, la presenza di donne proprietarie di automobili sia decisamente maggiore.

Fra le 20 regioni italiane, il primato di quella con la maggiore percentuale di veicoli intestati a donne spetta alla Valle d’Aosta, dove quasi 6 auto su 10 sono di proprietà femminile (58,10%). A seguire si trova l’Umbria (53,11%) che precede il Friuli Venezia Giulia (51,15%) ed il Lazio (51,06%). Situazione di pressoché assoluta parità fra uomini e donne nelle Marche, in Toscana e in Emilia Romagna. Le proporzioni si capovolgono in Veneto (48,32%) per arrivare addirittura sotto al 40% in Campania (39,55%) e in Puglia (36,09%).