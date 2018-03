Don Euro, sit-in a Massa Carrara per costringerlo a lasciare la casa pagata dalla diocesi

Luca Morini, l'ex parroco denominato Don Euro, accusato di truffa, estorsione, autoriciclaggio, spaccio di droga e millantato credito, ha rinunciato all'udienza preliminare e chiesto il giudizio immediato. L’udienza è stata fissata per il prossimo giugno.



Nel frattempo, però, i cittadini di Massa Carrara hanno deciso di ribellarsi alla decisione della diocesi di lasciare a Morini la casa di cui usufruiva come sacerdote. A dar vita all’iniziativa è Rosa, che interviene a Pomeriggio Cinque per spiegare le ragioni del suo sit-in: "Credo che questa sia una vergogna tremenda e che non dovrei essere l’unica a indignarmi, ma tutti i cittadini. Voglio una spiegazione dal vescovo".