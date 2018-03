Dichiarazioni su Regeni, la Cassazione avvia accertamenti sul pm Enrico Zucca

Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha avviato accertamenti preliminari sul sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. La Suprema Corte acquisirà in particolare tutti gli elementi conoscitivi sulle dichiarazioni del magistrato sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Giulio Regeni: il pm avrebbe messo in relazione i due eventi, dicendo che " i nostri torturatori sono ai vertici della polizia ".

Poco prima della decisione della Cassazione era stato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, a stigmatizzare in apertura del plenum il comportamento del magistrato genovese, sottolineando che quella di Zucca "è stata una dichiarazione impegnativa con qualche parola inappropriata", ed esprimendo "stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia per l'opera insostituibile cui assolve per la sicurezza nazionale".



Per Legnini, le parole di Zucca sono "rappresentative dell'esigenza" che venga affrontato il nodo dei "limiti e delle modalità di esternazione dei magistrati" sui procedimenti a loro affidati o di cui si sono comunque occupati. Con le sue dichiarazioni, infatti, il pm "è intervenuto facendo riferimento a un procedimento di cui si è occupato con impegno e professionalità e ad un altro delicato e importante procedimento della procura di Roma".



Zucca: "Governo spieghi condannati a vertici polizia" - "La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte anche in passato". È il commento del sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, sulle polemiche sollevate dopo il suo intervento a un convegno sul caso Regeni. "Il governo deve spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa parte dell'esecuzione di una sentenza".