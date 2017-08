Dalla Vostra Parte, giornalista si finge vu cumprà per un giorno e guadagna 400 euro

Fingersi un venditore ambulante per un giorno e tornare a casa con circa 400 euro esentasse. L'iniziativa di Michel Dessì, giornalista inviato di "Dalla Vostra Parte" ha ottenuto un risultato davvero inaspettato, considerando inoltre che si trattava di un giorno feriale. Dopo aver acquistato la merce il giornalista ha venduto abusivamente teli per il mare sulle spiagge di Tropea, in Calabria, arrivando a incassare ben 73 euro in sole due ore. Lavorando tutto il giorno con questi ritmi, si potrebbe arrivare a guadagnare quasi 400 euro, ovviamente senza dover pagare le tasse.