Dopo le nuove scritte contro don Ciotti, il Vaticano ribadisce il proprio sostegno al sacerdote. E in una nota Vittorio Alberti, Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, esprime "la più sentita solidarietà e il nostro pieno sostegno a don Luigi Ciotti per la sua fondamentale azione contro l'illegalità e il crimine organizzato, per la costruzione di una cittadinanza di libertà e giustizia".