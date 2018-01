Crotone, diciottenne ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo una lite

Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Parretta, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Crotone. L'omicidio è avvenuto in via Ducarne, nel centro storico della città. Il presunto autore del delitto è già stato fermato. Si tratta di Salvatore Gerace, di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite sulla cui origine sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile.