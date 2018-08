Crollo ponte Genova, pm Cozzi: "Ancora nessun indagato" | "Degrado grave anche in lato ovest del ponte"

"Allo stato non c'è stata da parte nostra nessuna richiesta di incidente probatorio". Lo ha detto il procuratore capo di Genova Cozzi, che coordina l'inchiesta sul crollo Morandi. "Se vi saranno - ha chiarito Cozzi - vi saranno iscrizioni di persone interessate a partecipare alle indagini in quanto, nell'individuazione delle possibili cause del disastro, potrebbero emergere profili di responsabilità per cause o concause dell'evento, rispetto alle quali ogni accertamento ulteriore possa e debba essere svolto nel contraddittorio delle parti. A prescindere da un'effettiva responsabilità poi delle persone che vi sono coinvolte".



"Prego gli organi di informazione di essere su questo sulla stessa lunghezza d'onda: in una vicenda del genere essendo possibili, in astratto, varie cause, è bene essere molto cauti nell'abbinare una possibile responsabilità con una effettiva responsabilità. E' una cautela che in un caso del genere, per il carico morale, giuridico e fattuale che incombe su ciascuno che se ne occupa o che ne è stato coinvolto, va tenuta ben presente", ha concluso il procuratore.



"Degrado grave anche in lato ovest del ponte" - "E' stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento", ha detto ancora Cozzi.