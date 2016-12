Crac Wind Jet, sequestrato un milione di euro ad Antonino Pulvirenti

Un milione di euro è stato sequestrato su un conto in Svizzera di Antonino Pulvirenti, fondatore di Wind Jet, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul dissesto della compagnia aerea. Lo ha disposto il Gip di Catania, su richiesta della locale Procura. Pulvirenti è indagato per bancarotta fraudolenta per distrazione.

Il sequestro è stato eseguito grazie ad una rogatoria in Svizzera. La scoperta del trasferimento del milione di euro era stata originariamente qualificata dai magistrati della Procura etnea quale bancarotta preferenziale, ritenendo la società fiduciaria svizzera soggetto estraneo rispetto alla Wind jet.



Invece, i successivi approfondimenti investigativi, condotti dal Nucleo di polizia tributaria di Catania, hanno consentito di accertare che la fiduciaria elvetica è di fatto riconducibile ad Antonino Pulvirenti e che il conto corrente, formalmente intestato alla Giafar s.a., è in realtà sempre stato nella sua diretta disponibilità, cosicchè il milione di euro, restituito dalla Wind jet quale rimborso del finanziamento effettuato dalla società elvetica, era, di fatto, tornato nel suo patrimonio.



Sulla scorta di tali evidenze - peraltro confermate in sede di interrogatorio di garanzia dallo stesso Pulvirenti - la Procura di Catania ha ritenuto di configurare nei confronti di quest'ultimo, di Stefano Rantuccio e di Angelo Agatino Vitaliti, rispettivamente presidente, amministratore delegato e Componente del consiglio di amministrazione della Wind jet la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione.



Pertanto, è stata data esecuzione - tramite rogatoria internazionale - al provvedimento di sequestro per un ulteriore milione di euro sul conto corrente di Antonino Pulvirenti già individuato in Svizzera.