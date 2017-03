Consip, Lotti: "Ho fiducia nella giustizia, avanti a testa alta"

"Ho fiducia nel sistema giudiziario e sono certo della verità, vorrei che l'accertamento fosse più rapido, ma ho imparato ad avere pazienza". Così il ministro allo Sport, Luca Lotti, prima del voto sulla mozione di sfiducia per il caso Consip in Senato. "Accetto le strumentalizzazioni a testa alta: a chi sputa sentenze dico 'vi aspettiamo in tribunale'", ha aggiunto il ministro. "Usano me per colpire quello che rappresento", ha poi affermato.