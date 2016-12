Como: il parroco ospita tre profughi, i genitori ritirano i figli da catechismo

Le madri si rifiutano a mandare i propri figli a catechismo negli stessi locali in cui sono ospitati i profughi. Accade a Sorico, un paese del Comasco dove i genitori hanno in pratica dato l'aut aut al sacerdote: "O loro o i nostri figli perché non è igienico fare lezione dove i tre stranieri hanno la cucina". Al parroco don Roberto Vaccani è stato chiesto di allontanare i tre ivoriani durante il catechismo. Il parroco ha risposto semplicemente che il problema non sussiste, in quanto i tre ragazzi sono brave persone, in salute.