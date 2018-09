Cesena, sull'asfalto di viale Carducci compare la scritta "scoula"

"Non posso che scusarmi con i cesenati per un errore commesso per leggerezza", dichiara il primo cittadino, Paolo Lucchi, al Resto del Carlino. E aggiunge: "Non sono riuscito ad arrabbiarmi perchè, come diceva sempre mio babbo “chi fa, sbaglia”, ma anche perchè so bene come l'impregno di chi svolge questi lavori, tra temperature estreme, in mezzo al traffico, a volte anche subendo gli improperi di automobilisti frettolosi ed arrabbiati che hanno lezioni da impartire a chiunque, sia difficile ma utilissimo per tutti noi."