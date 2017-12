Cassazione: non automaticamente da espellere uno straniero condannato per violenze

Il tribunale di Cassazione di Roma ha confermato in via definitiva la condanna a tre anni di carcere, ma ha respinto la domanda d'espusione per un marocchino, da tempo residente a Milano, perchè non è stata dimostrata la sua pericolosità sociale. E' questa le decisione della Sesta sezione penale della Suprema Corte che s'è espressa in merito alla vicenda riguardante un immigrato colpevole di violenze ripetute sulla moglie.