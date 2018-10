Caso Tanina, le immagini di Andrea De Filippis negli attimi prima della confessione

Volto coperto dalle mani, silenzio, occhi che sfuggono alla telecamera. Andrea De Filippis mentre si sta recando con il suo avvocato dai carabinieri per ammettere l'omicidio di Maria Tanina Momilia non riesce a dire nulla. Poco dopo però entrerà nella caserma per confessare l'atroce delitto, l'uccisione della 39enne e l'occultamento del cadavere in un canale di bonifica a Fiumicino. A parlare è l'avvocato: "Ha rivissuto la scena dopo che è uscito dallo stato di choc. Importante che venga a galla la verità".



Intanto la rabbia dei parenti, giunti pochissimi minuti dopo di fronte alla caserma, che hanno urlato "Vergognati" al reo confesso. Poi le parole di Daniele, il marito: “Un mostro, non si può definire in altra maniera. L'unico rimorso che ho è non esserci stato quando aveva bisogno del mio aiuto". Maria, la mamma di Tanina, non trattiene le lacrime: "Ha rovinato la vita di tante persone. Deve pagare".