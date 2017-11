Carpi, zumba nell’ora di religione a scuola: è polemica

“Il progetto zumba deve ancora essere deliberato dal Consiglio d’Istituto. Stiamo facendo un sondaggio presso le 14 classi. Se il progetto partirà sarà nell’ambito delle ore di motoria, artistica o musica”, questa la replica della preside dell’istituto, Rossana Rinaldini, che - dopo le proteste dei genitori - ha diramato una circolare in cui ha dichiarato sospeso l’insegnamento della zumba. Lo riporta la Gazzetta di Modena.

Il racconto di una mamma - “Nelle scorse settimane ci avevano presentato la possibilità che ai nostri figli potesse essere insegnata zumba - ha raccontato la mamma - ma si trattava solo di una proposta verbale. Poi, all’improvviso, mio figlio è ritornato a casa e mi ha detto che, delle due ore di religione previste, una era stata impiegata a fare zumba. Non solo, a mio figlio hanno detto di portarsi scarpe da ginnastica e il necessario per poterla fare anche la settimana successiva. Sempre al posto dell’ora di religione”.



La replica della preside - “Le lezioni di zumba sono state affrontate finora a titolo sperimentale - ha spiegato ancora la preside - Non c’è ancora la delibera del Consiglio d’Istituto. Può essere che si siano tenute lezioni di zumba al posto di quelle di religione: forse perché l’esperto era disponibile solo a quell’ora. Inoltre, per alcuni genitori che non sono contenti, molti altri mi stanno sollecitando perché porti avanti questo insegnamento. Uscirà una nuova circolare che farà chiarezza in merito e rimango disponibile verso chiunque abbia domande”.



"Vogliamo chiarezza" - Ma, in merito all’attività, i genitori chiedono chiarezza: ”Ai bambini, a scuola, venerdì, è stata data una circolare in cui si parlava del progetto zumba al posto di artistica e motoria: un insegnamento facoltativo al costo di 30 euro. Poi, venerdì sera, nella chat dei genitori si sottolineava come la stessa iniziativa avesse un costo ben inferiore. C’è qualcosa che non va”.