Caporalato, nuova operazione della polizia in 8 regioni: 6 arresti

La polizia ha concluso una nuova fase dell'operazione "Alto impatto-Freedom" contro il caporalato in 11 province di 8 regioni italiane, identificando 632 persone e controllando 50 aziende. In provincia di Ragusa sono state arrestate 3 persone e 9 sono state denunciate. Altre 3 persone sono state arrestate in provincia di Latina, e tre sono state denunciate nel Materano. Tra le province di Agrigento e Verona sono poi state sospese 3 attività.