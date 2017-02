Suicidio di Tiziana Cantone dopo video hard, il fidanzato indagato per calunnia

La madre di Tiziana Cantone lo ha segnalato per aver indotto la figlia a girare video a luci rosse con altri uomini. E adesso lui, il fidanzato della giovane morta suicida, è indagato per calunnia. A Sergio Di Palo i carabinieri di Giugliano (Napoli) hanno notificato un atto giudiziario con l'invito a comparire in Procura.

Nel mirino le accuse dell'uomo contro i due ragazzi di Battipaglia e gli altri due di Napoli e Aversa, denunciati da Tiziana prima del terribile gesto. Ma per lui c'è anche l'accusa di falso: sarebbe stato lui a spingere Tiziana a dichiarare di aver perso il cellulare, probabilmente per sviare le indagini sul fatto che la coppia stessa aveva pubblicato volontariamente i video hard.



Sembra che, nell'avvio dell'indagine nei confronti del fidanzato della donna, siano stati decisivi i contenuti degli sms nel cellulare di Tiziana, sbloccato solo in queste ultime ore e finito sotto la lente degli inquirenti. In seguito agli ultimi sviluppi appare quasi certo che il gip archivierà il procedimento contro i quattro ragazzi per diffamazione, quelli che avrebbero chattato con la giovane, che successivamente li incolpò.