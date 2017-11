Sub morti a Ischia, 5 avvisi di garanzia: ipotesi omicidio colposo

Cinque avvisi di garanzia, con l'ipotesi di omicidio colposo, sono stati notificati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dei due sub, Antonio Emanato e della giovane allieva Lara Scamardella, avvenuta in seguito a una immersione nelle acque tra l'isolotto di Vivara e Ischia. Destinatari degli avvisi cinque sub che diedero l'allarme ma non tentarono un'operazione di salvataggio prima dell'arrivo dei soccorsi.