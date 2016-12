13:41 - Sono in corso, da alcune ore, le ricerche per ritrovare una persona dispersa in una zona di montagna del territorio comunale di Padula, nel Salernitano. Si tratta di uno studente universitario di 26 anni, del posto, del quale da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie. Il giovane è uscito di casa per recarsi in montagna come solito fare. I genitori, non vedendolo rientrare, hanno fatto scattare l'allarme.