Salerno, licenziata maestra con diploma magistrale: primo caso in Italia

A Salerno è stata licenziata la prima maestra in Italia con diploma magistrale. E' l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati che non potranno più accedere alle graduatorie che davano diritto a una cattedra. Nel caso in questione, la docente, 40 anni, insegnava in una scuola elementare ed era entrata nel 2015, con sentenza in primo grado, nelle graduatorie dei precari storici.