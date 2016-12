Prete muore mentre celebra funerale

Stava celebrando un funerale ma all'improvviso, durante l'omelia, il parroco, don Filippo Di Lonardo, 58 anni, si è accasciato ed è morto, stroncato da un infarto. E' accaduto a Guardia Sanframondi (Benevento) tra lo stupore e l'incredulità dei presenti. "Scusatemi, non mi sento bene", ha avuto appena il tempo di dire il sacerdote. I soccorsi sono stati immediati, ma per il parroco non c'è stato nulla da fare.