Napoli, viene ricoverato per polmonite e muore: era meningite

Pasquale Maltese, l'uomo di 29 anni ricoverato giovedì in ospedale e morto venerdì nel Rizzoli, è deceduto per meningite: la conferma è arrivata dall'ospedale Cotugno di Napoli che ha eseguito analisi e accertamenti. Per tutta la giornata i vertici sanitari del Rizzoli avevano escluso il possibile collegamento tra la morte di Maltese e quella della nipotina di un anno, deceduta al Santobono per una meningite fulminante, lo scorso 14 gennaio.