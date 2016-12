Napoli, un commando insegue e assale auto portavalori: vigilante ferito dopo una sparatoria

Due le auto prese di mira dai malviventi: una trasportava denaro mentre l'altra era di scorta. I veicoli portavalori sono stati affiancati da altri due mezzi che avevano almeno quattro persone a bordo.



Lungo inseguimento prima della rapina - A questo punto è scattato l'inseguimento tra la Fiat Panda portavalori, dell'istituto di vigilanza Cosmopol, e i rapinatori, culminato in via Sant'Andrea Avellino, con l'assalto e la rapina. L'auto dell'istituto di vigilanza e la sua scorta, infatti, sono state intercettate dalle due auto dei banditi sulla rotonda di Secondigliano, all'angolo di via Flavio Gioia, parecchi chilometri prima del luogo dove poi è scattato il raid.



Complessivamente i malviventi si sono appropriati di un bottino pari a 26.580 euro. Numerosi i colpi di pistola e fucile esplosi, sembra anche durante l'inseguimento. Le due vetture dell'istituto di vigilanza sono state colpite su entrambi i lati. Il vigilante, ferito con il calcio del fucile, viaggiava da solo nella vettura dove erano stati sistemati i soldi. L'altro vigilante, anche lui da solo, era a bordo dell'altra Panda, quella con mansione di scorta.