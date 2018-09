Napoli, trova e aggredisce il capotreno che due anni prima lo aveva multato: arrestato

Il 59enne non aveva sopito la sua voglia di vendetta e quando si è trovato di fronte quel capotreno che lo aveva multato lo ha minacciato con un coltello e costretto a recarsi un vagone vuoto. Qui lo ha picchiato e anche semi strangolato. Il tutto mentre il convoglio era in movimento. Ma l'aggressore non aveva calcolato che nei minuti successivi il treno sarebbe giunto alla stazione di Napoli Centrale.



Appena il treno si è fermato, il pregiudicato ha tentato di fuggire ma è stato intercettato dalla Polfer, malgrado si fosse cambiato la maglietta per non farsi riconoscere, e arrestato con l'accusa di sequestro di persona, violenza e minacce.