Napoli, spari in strada in centro: non ci sono feriti

Colpi di arma da fuoco sono stati sparati in serata nel Rione Forcella a Napoli. Secondo quanto riferito dalla polizia, non risultano persone coinvolte. Gli agenti hanno ritrovato tra Vico Zuroli e Via Vecchia Vicaria due bossoli. Ad aprire il fuoco sarebbero state due persone a bordo di un scooter, ma gli investigatori stanno tentando di ricostruire la dinamica.