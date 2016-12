Napoli, il tribunale impiega 20 mesi per le pratiche burocratiche: il boss ritorna in libertà

Il boss Gaetano Tipaldi è uscito dal carcere per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Il tribunale di Napoli ha impiegato dieci mesi per depositare le motivazioni della sentenza di condanna e altri dieci mesi per trasmettere gli atti alla Corte di Appello. Un totale di venti mesi di attesa burocratica che hanno permesso a un boss, già condannato in primo grado a vent'anni per associazione di stampo mafioso e concorso in estorsione, di ritornare in libertà. Aspetterà a piede libero l'esito dell'Appello