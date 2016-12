Napoli: il treno ritarda la partenza, ci pensa lui. Inseguito, viene arrestato

18:47 - Il treno era pronto in stazione ma non partiva. E' stato così che uno dei passeggeri, un pregiudicato di 42 anni, ha perso la pazienza e ha pensato di risolvere il problema mettendosi lui alla guida del convoglio. Ma è subito stato bloccato, inseguito e poi arrestato. E' quanto accaduto in Campania, nella stazione Soccava della linea Circumflegrea dell'ex Sepsa.

L'improvvisato macchinista, Sergio De Tommaso, è stato subito bloccato dopo un breve inseguimento. Prima di fuggire lungo i binari, in direzione della stazione di via Piave, l'uomo ha anche aggredito un agente della Digos che gli aveva chiesto di abbandonare il posto di guida.



De Tommaso ha colpito il poliziotto più volte al volto con un ombrello, procurandogli una frattura al setto nasale. E' stato l'agente a dare l'allarme telefonando al 113. Altri due suoi colleghi della Digos, non i servizio, sono riusciti poi a fermare il pregiudicato, rintracciandolo grazie alla descrizione fornita dal ferito.



De Tommaso è stato portato in questura, dove ha motivato il suo gesto dicendo di essere in un forte stato d'ansia. L'agente è stato medicato e per lui la prognosi è di trenta giorni. A De Tommaso, giudicato per direttissima, sono stati inflitti gli arresti domiciliari.