Napoli, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi: De Magistris resta in carica

20:49 - Respinti dal Consiglio di Stato i ricorsi del governo e di due associazioni contro la decisione del Tar Campania sul caso De Magistris: il sindaco di Napoli resta per ora in carica. Viene infatti confermata la sospensiva del Tribunale amministrativo che ha bloccato gli effetti della delibera con cui il Prefetto lo aveva sospeso da sindaco per la legge Severino.

"Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, riveste prevalenza quello inerente alla prosecuzione del mandato elettivo". Lo scrive il Consiglio di Stato nel provvedimento su De Magistris, legando quest'aspetto al giudizio di costituzionalità pendente sulla legge Severino e sollevato proprio nell'ambito del caso de Magistris.



De Magistris: "Felicità improvvisa" - "E' una felicità improvvisa perché aspettavamo tutti il verdetto domani. Sono molto contento". Queste le prime parole del sindaco De Magistris dopo la sentenza del Consiglio di Stato.