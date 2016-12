30 ottobre 2014 Napoli, il Tar reintegra Luigi De Magistris L'ex magistrato torna sindaco Congelata la sospensione. Il Tribunale amministrativo, esaminato il ricorso presentato dall'ex pm, ha deciso di inviare gli atti alla Consulta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:09 - Luigi De Magistris torna sindaco di Napoli. Il Tar, esaminato il ricorso presentato dall'ex pm, ha infatti deciso di inviare gli atti alla Consulta per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Il Tribunale amministrativo ha quindi congelato l'efficacia del provvedimento con cui il prefetto di Napoli, il primo ottobre, aveva sospeso De Magistris dalla carica di sindaco dopo la condanna nel caso Why Not.

Applausi e grida di gioia dall'ufficio di Luigi De Magistris, a Palazzo San Giacomo. La sentenza del Tar era attesa da sette giorni. Una settimana lunga quella di De Magistris che, nonostante il rinvio dei giudici, ha continuato a fare il sindaco "di strada" come si è definito dopo il provvedimento di sospensione.



Presidente Tar: "E' stata una fatica enorme" - "Posso dire solo che abbiamo fatto una fatica enorme, considerata la complessità del quesito". Cosi il presidente del Tar Campania, Cesare Mastrocola, che con i giudici Paolo Corciulo, relatore, e Carlo Dell'Olio, giudice a latere, ha emesso la sentenza con la quale rinvia alla Corte Costituzionale la Legge Severino per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in merito agli articoli 10 e 11. La decisione è stata presa dal collegio all'unanimità.



De Magistris: "Sono emozionato" - "Sono emozionato. Era un provvedimento molto atteso". Queste le prime parole di De Magistris appena saputa la notizia del reintegro. Ad accoglierlo in sala Giunta un lungo e caloroso applauso. "In questo mese - ha detto - sono stato quasi esclusivamente per strada e questo mi ha molto rigenerato e rappresenterà una svolta nel mio modo di fare il sindaco nei prossimi mesi. Meglio stare tra la gente che a palazzo".