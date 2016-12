Napoli, arrivano i "nuovi" autobus: hanno 7 anni di vita e 600mila km nel motore

Si vedranno transitare per le strade dell'area flegrea del golfo di Pozzuoli e nell'isola d'Ischia solo a gennaio, ma la loro presentazione è già avvenuta in pompa magna, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella suggestiva location del molo di Pozzuoli. Sono i 23 "nuovi" autobus acquistati usati dall'Eav, Ente Autonomo Volturno, per potenziare alcune tratte: arrivano dalla Polonia, hanno sette anni di vita e 600mila chilometri nel motore. Protestano i sindacati, ma l'azienda dei trasporti mette avanti il bilancio.

"Ne abbiamo comprati 23 in buone condizioni anziché 7 nuovi per questioni di bilancio, ma le vetture sono perfette", risponde l'azienda dei trasporti ai sindacati che sono passati all'attacco. "Hanno già raggiunto sette anni di vita - scrive Antonio Mazzella del coordinamento Usb nazionale - un tempo che per la media europea li fa ritenere vecchi e se in Polonia se ne liberano un motivo ci sarà".



Se, dunque, questo acquisto sarà stato un affare si vedrà solo sulla strada. A gennaio.