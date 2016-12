Napoli, agguato mortale: ucciso un pluripregiudicato di 43 anni

Agguato mortale, la scorsa notte, ad Afragola, in provincia di Napoli. La vittima è un pluripregiudicato, Antonio Cacace, 43 anni. Secondo quanto al momento ricostruito dalla polizia, l'uomo era in sella al suo scooter, quando è stato colpito alla schiena da alcuni colpi di arma da fuoco. Trasportato all'ospedale di Frattamaggiore, è morto poco dopo. Cacace, tra gli altri, aveva precedenti per associazione a delinquere, estorsione e furto.