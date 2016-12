Napoli, accoltella ladri in pizzeria e poi li minaccia su Facebook: "Non finisce qui, vi aspetto"

"Mi sono preso la soddisfazione di accoltellarne uno, sarà per la prossima volta perché sono certo che non finisce qui". A parlare è il titolare della New Fantasy di Cardito (Napoli), Luigi Marino, che su Facebook pubblica le crude immagini relative all'aggressione subita durante un tentativo di rapina. Gli amici del pizzaiolo lo hanno sostenuto a gran voce lamentando anche la mancanza di sicurezza nella loro zona.

Col volto tumefatto e diverse chiazze di sangue in quella che sembra la cucina della pizzeria. Sono queste le foto pubblicate da Luigi Marino a testimonianza dell'aggressione subita da parte di alcuni malviventi. Marino ha poi lanciato un duro appello: "Se siete soliti portare con voi delle armi, non fatevi fregare dal buon senso del momento come e capitato a me che ieri notte avevo solo un coltello giusto per, e lasciando lontano il pezzo forte.. Chi ha un attività deve sempre stare sul chi va là, mai abbassare la guardia..".



Immediata la solidarietà da parte degli amici del signor Gino, come viene chiamato Luigi dagli avventori della sua pizzeria.