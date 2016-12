Napoli, abusi sulla figlia di tre anni: coppia arrestata a Caivano

La donna di 26 anni arrestata era madre di un altro bambino di 3 anni morto il 28 aprile 2013. Il piccolo precipitò dal balcone dello stesso palazzo in cui morì Fortuna Loffredo.



La coppia non è sposata ma convive da tempo e il gip ha disposto la detenzione in carcere per l'uomo e gli arresti domiciliari per la compagna.



Secondo l'accusa l'uomo avrebbe costretto la bimba a subire atti sessuali in presenza della madre, la quale, sebbene avvisata in più occasioni dalla figlia dei comportamenti assunti dal convivente ai suoi danni, non li impediva, omettendo di denunciarli.



La coppia arrestata oggi, che abita in una zona di Caivano diversa da "Parco Verde", frequentava il palazzo da dove è caduta Fortuna Loffredo perché in uno degli appartamenti vivono i genitori della 26enne.



Nello stesso palazzo abitava anche un'altra coppia che è stata arrestata nei mesi scorsi con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della loro figlia di 12 anni.