Incidenti stradali: muoiono padre e figlio di 3 anni nel Salernitano

Padre e figlio di tre anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Buccino, in provincia di Salerno. L'uomo, un romeno di trent'anni, si chiamava Ioan Samson. Coinvolto nello schianto anche un altro veicolo condotto da un 53enne attualmente ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno lavorando per capire la dinamica dell'accaduto.