Duplice omicidio, ergastolo a Terracciano: nel film Gomorra interpretò un boss

Bernardo Terracciano , il 60enne che nel film Gomorra di Matteo Garrone interpretò il ruolo di un boss, è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Giuseppe e Luigi Caiazzo, padre e figlio, uccisi nel 1992 a Villa Literno. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ( Caserta ). Stessa condanna anche per il fratello di Terracciano, Giuseppe, il capoclan Francesco Bidognetti e il boss Raffaele Cantone.

Pene minori per i collaboratori di giustizia Francesco Cantone (16 anni), Enrico Verde (16 anni e sei mesi), Pasquale Vargas e Domenico Bidognetti (13 anni e 6 mesi), e Roberto Vargas (12 anni).



I delitti maturarono durante la faida tra gli ex cutoliani e il gruppo dei Casalesi guidato dalle famiglie Schiavone, De Falco e Bidognetti. Dalle indagini e dal dibattimento è emerso che Luigi Caiazzo, il cui cadavere non è mai stato ritrovato, fu ucciso nella masseria di Terracciano. Poco dopo fu ucciso anche il padre, Giuseppe.



Bernardo Terracciano, "zì Bernardino" nel film tratto dal best seller di Saviano, fu già arrestato alcuni anni fa per un giro di estorsioni sul litorale domizio.