Caserta, ladri si rifugiano in chiesa per sfuggire alla cattura... e interrompono un matrimonio

Si erano rifugiati in chiesa per sfuggire all'arresto, ma i carabinieri di Sessa Aurunca ( Caserta ) li hanno arrestati. Piccolo particolare: nell'edificio sacro era in corso un matrimonio . Mentre la cantante intonava la celebre "Ave Maria", i ladri di 17 e 22 anni hanno fatto irruzione nel locale santuario e si sono nascosti dietro la statua della Madonna. Le forze dell'ordine sono comunque riuscite a individuare i malviventi e a fermarli tra l' incredulità del parroco e degli invitati .

Come riporta il quotidiano Il Mattino, il sacerdote ha interrotto la celebrazione per qualche istante, in attesa che i carabinieri prelevassero i due ladri, che poco prima si erano indebitamente introdotti in una villa di Fondi. Manette ai polsi, i giovani sono stati portati fuori dalla chiesa: uno è stato arrestato, l'altro denunciato.