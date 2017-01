Camorra, ucciso innocente nel 2004 a Napoli: cinque arresti

Cinque arresti per l'omicidio di Antonio Landieri, vittima innocente di camorra ucciso a 25 anni il 6 novembre 2004, nel quartiere Scampia a Napoli, nel corso della faida tra il clan Di Lauro e gli Scissionisti. La polizia ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di persone ritenute appartenenti al cartello degli Scissionisti. I reati contestati sono omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini della Direzione distrettuale antimafia, svolte dalla Squadra mobile, hanno fatto luce sulle responsabilità individuali e le dinamiche criminali alla base all'omicidio di Landieri, conosciuto come "Et", l'extraterrestre.



Il giovane era in compagnia di altri ragazzi in un circolo ricreativo di via Labriola e giocava a bigliardino. La partita di calciobalilla fu interrotta dai killer che esplosero 16 colpi d'arma da fuoco. Il 25enne tentò di fuggire riparandosi nell'androne di un palazzo nelle Vele, ma la sua disabilità gli rallentò la corsa e morì.