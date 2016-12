Caivano, il racconto shock della piccola teste: "Stava addosso a Fortuna, poi l'ha buttata giù"

Centotrenta pagine per raccontare l'orrore di Caivano. Giovanissime vittime, atroci testimonianze che inchiodano Raimondo Caputo, vicino di casa della piccola Fortuna, violentata e gettata dall'ottavo piano. "Ho visto che lui la buttava giù". A parlare è una bambina di undici anni, all'epoca dei fatti ne aveva nove. A marzo raccontava al pm: "Stavamo a casa. Mia mamma in cucina. Io stavo lavando per terra. Chicca è venuta a bussare alla porta. Mi ha detto: vuoi giocare? Io ho detto: aspe' sto lavando per terra. Si è seduta, ha detto "mi fanno male scarpe", usciva a cambiarle e risaliva". "Chicca con chi è uscita?", chiede il magistrato. "Con Caputo Raimondo sono saliti su. Abbiamo visto che lui la buttava giù". Alla psicologa racconta: "Stava sdraiata. Anche lui sdraiato e si buttava addosso, Chicca gli dava i calci, poi lui la prende in braccio e la butta giù".