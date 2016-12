Appalti truccati a Caserta, in manette anche presidente Provincia

C'è anche il presidente della Provincia di Caserta, Angelo Di Costanzo, tra i venti arrestati da guardia di finanza e carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sull'assegnazione illecita di appalti milionari in diversi comuni del Casertano. Di Costanzo è finito in manette per fatti che risalgono a quando era sindaco di Alvignano. Arrestati anche l'attuale primo cittadino di Piedimonte Matese, Vincenzo Cappello (Pd) e l'ex sindaco di Casagiove.