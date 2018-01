Aggredirono 15enne a Napoli: fermati membri baby gang, sono tutti minorenni

Svolta nelle indagini sull'aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli, il 12 gennaio. La polizia ha fermato nove giovani, tutti minorenni: sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dell'aggressione. Otto sono stati condotti in comunità, per uno è stata disposta la permanenza in casa. Al 15enne, che in seguito alle violenze subite fu operato d'urgenza, fu asportata la milza.