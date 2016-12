Napoli, non consegna lo scooter: gli sparano al petto

15:13 - E' stato ridotto in fin di vita dai rapinatori che volevano portargli via lo scooter. E' accaduto a Napoli, vittima un giovane di 27 anni in compagnia della fidanzata a bordo di uno "Yamaha Tmax". Due sconosciuti su un motociclo li hanno raggiunti ed uno di essi ha puntato la pistola contro il giovane intimandogli di consegnare lo scooter. Quest'ultimo ha reagito, ed il rapinatore gli ha esploso contro un colpo di pistola all'emitorace sinistro.

La ferita è apparsa subito molto grave, e il 27enne è stato trasportato all'ospedale "Loreto Mare" in gravi condizioni. Il proiettile gli ha trapassato un polmone: Il giovane è ricoverato in rianimazione, in pericolo di vita