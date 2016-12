12 settembre 2014 Napoli, gran folla ai funerali di Davide

15:10 - Ultimo saluto a Davide Bifolco, il 17enne ucciso a Napoli da un carabiniere durante un inseguimento. L'uscita del feretro dalla chiesa della Medaglia Miracolosa nel rione Traiano, dove si è tenuto il funerale, è stata accompagnata da un lancio di palloncini bianchi verso il cielo. Tutti i negozi della zona sono rimasti chiusi in segno di lutto. Centinaia le persone che hanno preso parte alle esequie.

"Quante volte in questi giorni anche noi ci siamo questa domanda: Signore, perché hai permesso che un ragazzo perdesse la vita?", ha detto durante la cerimonia il parroco, don Lorenzo Manco, all'omelia. Il sacerdote ha rivolto parole di conforto ai genitori, ribadendo che "Davide, da lassù, non si stancherà mai di guardarci". Tra le tante persone che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia, anche Antonella Leardi, la mamma del tifoso napoletano Ciro Esposito, morto dopo due mesi di agonia per le ferite subite a Roma prima della finale di Coppa Italia.



La sorella: "Voglio giustizia" - Sull'altare, al termine della messa, è salita la sorella di Davide, Annachiara, che ha detto: "Spero che si faccia presto giustizia. Non mi arrenderò fino a che non ci sarà giustizia".