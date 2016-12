12 luglio 2014 Napoli, auto piomba su tre ragazzi seduti a un chiosco: morta una 15enne La vettura, guidata da un 19enne, ha travolto i giovani seduti ai tavolini di un venditore di kebab. Feriti gli altri due ragazzi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:10 - Tragico incidente a Marano, in provincia di Napoli. Un 19enne, Fabio Molaro, dopo aver perso il controllo della sua auto ha travolto un gruppo di ragazzini. Nello schianto è morta Giulia Menna, 15 anni, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti. I tre giovani erano seduti ai tavolini di un venditore di kebab quando sono stati investiti dalla vettura.

Come riporta il quotidiano "Il Mattino", gli altri due ragazzi investiti, un 16enne e una 20enne, sono ricoverati in ospedale: uno ha una frattura, l'altra escoriazioni sul corpo. Un parente di uno dei due ragazzi, giunto sul luogo della tragedia, è stato colpito da un malore ed è stato portato d'urgenza in ospedale.



Fabio Molaro, che viaggiava in compagnia di un amico di 21 anni, è ora indagato per omicidio colposo e lesioni. La vettura, una Renault Clio, con i documenti in regola, è stata sequestrata dai carabinieri della locale tenenza. Molaro è stato sottoposto ai test alcolemici e antidroga. Sicuramente non aveva bevuto, mentre per avere il responso sull'eventuale assunzione di droga si dovrà attendere qualche giorno.