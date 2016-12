Caserta, tragedia al "volo della Befana" Si stacca cavo, grave vigile del fuoco

12:37 - Tragico incidente a Caserta nel corso della manifestazione ''volo delle Befana'' che si stava svolgendo in piazza Duomo. Salvatore Alfano, un vigile del fuoco che stava prendendo parte alla manifestazione distribuendo le caramelle ai bambini (l'evento si svolge da qualche anno), durante la discesa, è finito contro il campanile. L'incidente è avvenuto dinanzi a centinaia di persone, tra cui numerosi bambini. Sono gravi ma stabili le condizioni dell'uomo.

Alfano, sposato, due figli, in servizio al Nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale), si stava calando dalla struttura con apposita imbragatura, impersonando la Befana, davanti a centinaia di persone, tra cui molti bambini. Improvvisamente, per cause ancora in corso di indagine (è stata attivata l'inchiesta interna della direzione regionale dei vigili del fuoco diretta da Guido Parisi con il supporto del comando provinciale di Caserta), il filo di sostegno alla corda che lo reggeva si è sganciato facendolo finire violentemente contro il muro.



Alfano è rimasto appeso per alcuni attimi fino a quando i colleghi non lo hanno soccorso. In breve le urla di terrore e panico dei presenti e i pianti dei bambini hanno sostituito le risa e le espressioni di meraviglia. All'ospedale del capoluogo i medici hanno riscontrato la gravità delle condizioni del vigile, che ha riportato la frattura di alcune costole e un forte trauma cranico. Il 45enne è stato operato alla testa ed è tuttora in prognosi riservata al reparto di rianimazione.



"La sua situazione sembra sia lievemente migliorata rispetto a quando è arrivato in ospedale - spiega il comandante provinciale del vigili del Fuoco di Caserta Mario Falbo - ma bisogna aspettare qualche giorno per dichiararlo fuori pericolo. Quanto accaduto ieri sera comunque - prosegue Falbo - non era assolutamente preventivabile. Alfano, così come i colleghi del Nucleo Saf, si allena costantemente nelle discese con le funi, in tal senso è un professionista esperto che ha preso parte a missioni importanti duranti i terremoti a L'Aquila e in Emilia Romagna. L'indagine che stiamo svolgendo chiarirà cosa è successo ma adesso pensiamo a stare vicini a lui e ai suoi familiari".



Intanto il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio con un messaggio postato sulla sua bacheca facebook ha manifestato la sua vicinanza al vigile. "Speriamo e preghiamo tutti per lui" ha scritto, mentre il direttore artistico del XIV Leuciana Festival - Holy Voices Christmas Event Pierluigi Tortora ha deciso, insieme con il comune di Caserta, "di annullare la parata prevista per affiancare l'ultima giornata della rassegna in considerazione di quanto accaduto domenica sera in piazza Duomo. Esprimiamo la nostra solidarietà al vigile del fuoco incorso nell'infortunio e ci auguriamo che possa presto ristabilirsi".