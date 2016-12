Renzi in Calabria, protesta davanti al museo: momenti di tensione

Chiedono un incontro con Matteo Renzi i circa 500 manifestanti che stanno protestando davanti all'ingresso principale del museo nazionale di Reggio Calabria. Si sono verificati momenti di tensione quando un gruppo di manifestanti ha cercato di superare le transenne ma è stato fermato da un fitto cordone di polizia. Il premier è in Calabria per firmare con il governatore Mario Oliverio il "Patto per la Regione".