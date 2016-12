Reggio Calabria, smascherati altri 24 presunti furbetti del cartellino

Carabinieri in azione contro presunti " furbetti del cartellino " nel Reggino, in particolare nei comuni di Oppido Mamertina, Taurianova, Varapodio, Palmi e Terranova Sappo Minulio . Quattro dipendenti comunali sono stati arrestati mentre 20 sono stati raggiunti dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per i coinvolti si ipotizzano i reati di concorso in false attestazioni, con modalità fraudolenta, della presenza in servizio e di truffa aggravata e continuata in danno di Ente Pubblico.



I quattro arrestati, e posti ai domiciliari, sono dipendenti del Comune di Oppido Mamertina.



Dalle indagini sarebbe emersa la piena responsabilità di tutti gli indagati, i quali attestavano falsamente la presenza in servizio e poi, violando i doveri inerenti alla loro qualità di dipendenti del Comune, omettevano di prestare servizio e facevano risultare fittiziamente la loro presenza in ufficio.