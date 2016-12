Migranti, fermati due presunti scafisti a Vibo Valentia. A Messina e Reggio C. sbarcati mille migranti

In totale l'unità della Marina militare irlandese James Joyce ha condotto al porto di Vibo Valentia 622 migranti, un centinaio di essi minori non accompagnati. I due soggetti fermati e posti a disposizione della Procura della Repubblica non risultano avere precedenti penali in Italia. Dovranno rispondere di concorso in omicidio plurimo, oltre che di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.