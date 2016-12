Migranti, approda a Vibo nave con 725 profughi a bordo

La Aquarius, nave di Sos Mediterranée che opera in partenariato con Medici senza frontiere, è giunta nel porto di Vibo Valentia con a bordo 725 profughi. I migranti sono stati tratti in salvo lunedì mentre si trovavano al largo della Libia: si tratta di 529 uomini, 191 donne (di cui 118 viaggiano da sole e 10 sono incinte) e 198 minorenni, 178 dei quali non accompagnati. Tra loro vi sono 9 bambini sotto i 5 anni.