Migrante ucciso, tensione a San Ferdinando: cori contro i carabinieri

"Non siamo qui per fare la guerra o per fare casini, siamo qui per lavorare e per mangiare. I carabinieri devono venire per mettere pace e non per uccidere". Lo ha detto un migrante del Mali, connazionale del giovane ucciso mercoledì. "Quello che è accaduto - ha aggiunto il migrante - non è giusto. E vogliamo che tutta l'Italia e tutta l'Europa lo sappiano".



La protesta si è intanto spostata davanti al Municipio di San Ferdinando, dove gli extracomunitari si sono radunati per denunciare le condizioni in cui sono costretti a vivere nella tendopoli. I manifestanti hanno incontrato il commissario prefettizio del Comune, Francesco Pepe. Della delegazione fa parte anche il fratello dell'immigrato ucciso.



La dinamica degli eventi - L'episodio è avvenuto nella baraccopoli di San Ferdinando, che nel periodo invernale ospita migliaia di immigrati impegnati nella raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro. Il militare è intervenuto insieme ad un collega per sedare una lite tra due extracomunitari. Uno, il 27enne Sekine Traore, ha estratto un coltello e lo ha ferito. Il militare ha reagito sparando contro il malese. Sembra che i due migranti stessero litigando perché uno aveva cercato di derubare l'altro.